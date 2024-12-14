Мценская КСП проверила «Коммунальщик»

Информация о результатах проверки была озвучена в горсовете.

Итоги проведенного контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Коммунальщик» мценская КСП представила на заседании местного парламента. В рамках проверки проводилась оценка соответствия деятельности нормативным правовым актам и учредительным документам предприятия, выявлялись неэффективные и необоснованные затраты, проверялось целевое использование бюджетных средств, соблюдение порядка учета и распоряжения муниципальным имуществом.

МУП «Коммунальщик» имеет уставный капитал в размере 3,79 миллиона рублей. Уставом предусмотрено множество видов деятельности, в том числе благоустройство, оказание банных услуг, озеленение, содержание улично-дорожной сети, благоустройство кладбищ, оказание ритуальных услуг, перевозка пассажиров автобусами, розничная торговля товарами собственного и несобственного производства и так далее. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений и недостатков.

Так, проверяющие установили, что в ноябре 2023 года предприятие списало и сдало в металлолом автомобиль ГАЗ-31105 балансовой стоимостью 349,7 тысячи рублей, но в бухгалтерском учете предприятия и в реестре муниципального имущества по состоянию на 1 января 2024 года данное транспортное средство продолжало числиться на учете. При сверке бухучета муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Коммунальщик», с выпиской из реестра муниципального имущества расхождения составили 14 объектов: в реестре муниципального имущества их числится 70, а в бухгалтерском учете предприятия – 84.

КСП обратила внимание на то, что у МУП «Коммунальщик» на балансе числится машина дорожной разметки «Контур 50» балансовой стоимостью 2,256 миллиона рублей. Несмотря на это, МУП в 2022 году заключил договор подряда с предпринимателем на работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автодорогах Мценска стоимостью 2,621 миллиона рублей. А в 2023 году тот же ИП получил договор на нанесение горизонтальной дорожной разметки ценой уже 5,981 миллиона рублей. Таким образом, предприятие при наличии разметочной машины заключало договора подряда на выполнение дорожной разметки. Неэффективное расходование денежных средств в данном случае КСП оценила в 2,371 миллиона рублей.

В ходе выборочной проверки правильности и полноты оформления путевых листов было установлено, что в большинстве путевых листах не был отражен остаток горючего при выезде и заезде транспортного средства. По подсчетам КСП, неправомерные расходы на излишне списанное топливо за проверяемый период составили 237 339,93 рубля. «На предприятии отсутствует контроль за применением норм расхода топлива и за списанием ГСМ», – отмечено в акте проверки.

Также было установлено, что в МУП «Коммунальщик» списывались недавно приобретенные инвентарь и инструменты. Например, в мае 2023 года «Коммунальщик» купил у ИП бензокосы за 90 тысяч рублей, а уже в ноябре 2023 года все они были списаны «по причине износа и невозможной дальнейшей эксплуатации». Это привлекло внимание аудиторов, и они изучили инструкции к списанным триммерам. Оказалось, что закупленные модели являются любительскими.

Они предназначены для использования в личных целях — не более 200 часов в год, а гарантийный срок на них, в случаях использования техники любительского типа в профессиональной и предпринимательской деятельности, составляет всего 30 дней. Таким образом, в проверяемом периоде МУП «Коммунальщик», по мнению КСП, заведомо израсходовало денежные средства на приобретение бензокос, не предназначенных для профессионального использования. С учетом еще одной списанной бензокосы неэффективные расходы предприятия были оценены в 108,9 тысячи рублей.

Аналогично в 2022 году у ИП была куплена «болгарка» за 3920 рублей, которую списали по причине износа и невозможной дальнейшей эксплуатации всего через 7 дней. «Претензии к поставщикам из-за выхода из строя купленных инструментов к проверке не представлены. Виновные в поломке инструмента лица на предприятии не устанавливались», – отмечено в акте, который был направлен в Мценскую межрайонную прокуратуру и в МО МВД России «Мценский».

ИА «Орелград»