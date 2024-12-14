Суд дал орловцу 4 месяца на поиск работы

Осужденный за кражу житель Верховья должен на деле доказать свое исправление.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел вопрос о продлении испытательного срока и дополнил местному жителю ранее установленные приговором обязанности. Соответствующее представление подал начальник Верховского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция». По сути, речь шла о ближайшей судьбе гражданина, ранее осужденного приговором Ливенского районного суда за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Он был осужден за тайное хищение чужого имущества. Суд при вынесении приговора решил, что исправление осужденного возможно без изоляции его от общества. Поэтому орловец был наказан одним годом лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. В течение этого полугодия осужденный и должен был доказать свое исправление. Однако действовать он начал совершенно иначе.

«Несмотря на то, что осужденному неоднократно разъяснились порядок и условия отбывания наказания в виде условного осуждения, он без уважительных причин не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, в связи с чем к нему была применена мера взыскания в виде официального предупреждения об отмене условного осуждения за нарушение обязанности по явке на регистрацию»,- пояснили в пресс-службе Верховского районного суда.

После применения данной меры взыскания, осужденный за ум не взялся и снова не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Более того, он сменил место постоянного жительства, «забыв» уведомить об этом надзорный орган. В представлении УИИ также было указано, что данный гражданин длительное время не предпринимает действий к трудоустройству.

Изучив представленные материалы, суд вновь решил не отправлять осужденного за решетку, дав ему, по сути, последний шанс. Однако требования к осужденному стали жестче. Так, суд продлил ему испытательный срок еще на один месяц и дополнил ранее установленные приговором Ливенского районного суда обязанности. В частности, гражданина обязали официально трудоустроиться в течение четырех месяцев со дня вступления постановления в законную силу, а в случае увольнения – вновь трудоустроиться. Кроме того, суд запретил осужденному менять постоянное место работы без уведомления специализированного государственного органа, следящего за его исправлением.

ИА «Орелград»