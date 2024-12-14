Курьера мошенников обязали вернуть деньги потерпевшим

Житель Мценска буквально поплатился за работу на группу аферистов.

Вступил в законную силу приговор Мценского районного суда в отношении местного жителя, входившего в группу телефонных аферистов. Как пояснили в пресс-службе суда, роли в группе были распределены. Подсудимому была отведена роль курьера – низшего звена, человека, который уже на заключительной стадии аферы забирал деньги у обманутых граждан и передавал их подельникам, оставляя себе часть похищенного в качестве вознаграждения.

Других участников преступной группы в ходе следствия установить не удалось. Мошенники строго соблюдают конспирацию, поэтому даже члены одной преступной группы общаются только через мессенджер, не встречаются лично, не знают друг друга в лицо и по именам. В данном случае члены организованной группы обманывали пожилых жителей Курской и Орловской областей. Действовали по известной схеме – звонили старикам и обманывали их сообщениями о том, что якобы кто-то из их близких родственников совершил дорожно-транспортное происшествие.

Затем предлагали помочь «виновным» избежать уголовной ответственности и выманивали деньги за свои услуги. В пресс-службе суда уточнили, что во главе группы стоял «куратор», который передавал своим подчиненным номера абонентов стационарных телефонов и адреса их фактического проживания, причем упор делался на престарелых граждан. «Оператор» отвечал за взаимодействие между членами организованной группы, «психологи» непосредственно общались с престарелыми гражданами по телефону.

«Курьер» выезжал к обманутым гражданам за деньгами, «финансист» занимался управлением денежных средств, а «вербовщик» подбирал кадры для преступной группы. «Как сообщали преступники потерпевшим, наличные денежные средства требовались для того, чтобы их родные и знакомые могли избежать уголовной ответственности путем срочной их передачи пострадавшим в ДТП для лечения или для лечения и проведения срочных операций родным потерпевших», – уточнили в пресс-службе суда.

Для большей убедительности преступники также сообщали потерпевшим, что кроме денег требуются вещи и предметы быта для пострадавших в ДТП родственников, находящихся в больнице. Например, курьер вместе с деньгами мог забрать кружку, ложку, полотенца, мыло и др. Кстати, сам курьер представлялся либо работником больницы, либо представителем правоохранительных органов. За деньгами он приходил в медицинской маске.

В данном случае подсудимый получал 5 процентов от общей суммы похищенных денежных средств. Оставшиеся средства он перечислял на счета своих подельников. В уголовном деле фигурировало пять потерпевших, у которых мошенники выманили от 77 000 до 960 000 рублей. В судебном заседании курьер свою вину не признал. С его слов, о преступной группе ему не было ничего известно, он думал, что выполняет «обычную работу» – забирал деньги у одних людей и переводил их другим.

Однако его вина была доказана по каждому их пяти эпизодов преступной деятельности. Курьер получил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших. Суд обязал курьеры выплатить троим из них компенсацию причиненного преступлением ущерба в суммах 272 000 рублей, 372 000 рублей и 925 000 рублей. Приговор в апелляционном порядке не обжаловался.

ИА «Орелград»