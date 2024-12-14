Ливенцев наградят за праздничное настроение

В Ливнах стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление.

Администрация города Ливны объявила о старте традиционного новогоднего конкурса на лучшее декоративно-художественное и световое оформление зданий и прилегающих территорий. Прием заявок уже стартовал, конкурс продлится до 8 января 2025 года. предусмотрено шесть номинаций. Так, горожане могут побороться за победу в номинациях за лучшее новогоднее оформление фасада зданий и прилегающих территорий организаций, школ и дошкольных учреждений, многоквартирных домов (в отдельные номинации выделены МКД до 3 этажей и свыше 3 этажей), а также частных домов».

«Во всех номинациях будет оцениваться художественное и световое оформление фасада здания, входных зон, окон, устройство праздничной иллюминации, сооружение снежных или ледовых скульптур, наличие оформленной елки, – сообщают организаторы. – Заявку можно подать по 23 декабря 2024 года в отделе архитектуры и градостроительства администрации города по почте или при личном обращении. Для участия необходимо представить в конкурсную комиссию заявку и фотографии представляемого на конкурс праздничного оформления объекта в цветном изображении на цифровом или бумажном носителях».

Победителей и призеров ожидают денежные премии: за 1-е место – 5 тысяч рублей, 2-е место – 4 тысячи рублей, 3 место – 3 тысячи рублей. «В дополнение к работе конкурсной комиссии мы проводим открытое интернет – голосование, где все жители города могут проголосовать за любого участника в каждой номинации. Открытое интернет-голосование будет проходить на официальной странице администрации города в социальной сети «ВКонтакте» с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Оно определит обладателя приза зрительских симпатий», – добавили в администрации города.

Ранее управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны объявило семейный конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку. Она может быть выполнена из любого материала, гарантирующего его устойчивость для размещения в фойе организаций и учреждений: текстиль, дерево, керамика, металл, картон, пластик и др. Высота новогоднего символа должна быть не менее 1,5 метра.

По условиям, для работы разрешается использовать предметы повседневной жизни и вторичное сырье. Елка должна иметь праздничный и нарядный вид, быть узнаваемой как новогодняя ель. Конкурс проводится по 23 декабря 2024 года, работы принимают в Ливенском краеведческом музее. Победители и призеры получат дипломы и памятные подарки. В новогодние каникулы в Ливнах будет работать выставка, составленная из конкурсных елок, она будет размещена в крытом павильоне на бульваре Октябрьском.

ИА «Орелград»