Орловец получил срок за убийство гостя

Мужчина буквально забил приятеля до смерти.

Вступило в силу, после апелляции, решение по уголовному делу, которое ранее рассмотрел Дмитровский районный суд. После вынесения приговор был обжалован в апелляционной инстанции, которая внесла в него некоторые уточняющие изменения. Однако вина подсудимого вновь была доказана, облсуд согласился с наказанием, назначенным судом первой инстанции. Дело было возбуждено в отношении местного жителя по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Преступление было совершено в марте 2024 года.

Установлено, что в гости к подсудимому в то утро пришел его давний знакомый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Гость указан на синяк под глазом и пожаловался на то, что его избили. Хозяин поначалу оказался радушным и пригласил гостя за стол. Некоторое время они совместно распивали спиртные напитки. Затем гость отлучился по нужде. Хозяина дома взбесило то, что гость оказался нечистоплотным, испачкав чужой туалет.

Между мужчинами вспыхнул словесный конфликт, а затем последовала жестокая расправа. Хозяин избил гостя, повалив его на пол. По подсчетам следствия, он нанес потерпевшему не менее 11 ударов руками и ногами, из которых не менее шести ударов были нанесены в область головы. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую и другие травмы, которые в итоге стали причиной его смерти через несколько дней. Суд признал вину подсудимого доказанной и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также был удовлетворен гражданский иск родственников погибшего о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба. По решению суда осужденный должен будет выплатить 1 миллион рублей в счет возмещения причиненного в результате преступления морального вреда и 52 тысячи рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба, то есть он должен компенсировать расходы на погребение убитого им человека.

ИА «Орелград»