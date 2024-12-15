В Болхове исчезли земельные нарушения

Местные власти отчитались о результатах муниципального земельного контроля.

В городе Болхове в 2021 году в рамках муниципального контроля было выявлено пять нарушений земельного законодательства. И этот год стал последним, на данный момент, когда такие нарушения были зафиксированы. Как следует из отчета городской администрации, в 2022, 2023 и 2024 годах указанные нарушения не выявлялись. Данный факт в местной мэрии объясняют тем, что администрацией Болхова была проведена работа, которая «способствовала снижению общественно опасных последствий, возникающих в результате несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований».

Также болховская мэрия утвердила программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении земельного контроля. Из нее следует, что для устранения существующих рисков деятельность администрации муниципального образования в 2025 году будет сосредоточена на следующих направлениях: информирование, объявление предостережений и консультирование. Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контроль охватывает земли, земельные участки или части земельных участков, расположенные в границах города. Степень контроля зависит от степени риска, которая устанавливается для каждого объекта. Например, категория среднего риска присвоена участкам, граничащим с кладбищами и местами для захоронения и размещения отходов производства и потребления, а также береговой полосой водных объектов общего пользования.

Умеренный риск установлен для земель населенных пунктов и участков, граничащих с землями сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, землями особо охраняемых территорий и объектов. К категории низкого риска относятся все прочие земельные участки. Главной своей задачей администрация Болхова называет «переориентацию контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики».

ИА «Орелград»