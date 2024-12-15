Клычков предложил наградить отличившихся в ликвидации пожара на нефтебазе

Возникшее после атаки вражеских БПЛА возгорание на объекте под Орлом устранено в 23 часа.

В ночь с 13 на 14 декабря прошла массированная атака беспилотников. В результате возник пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского округа. Возгорание было локализовано около 18:40 14 декабря. Полностью ликвидировали к 23 часам.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил оперативные службы, особенно личный состав МЧС по Орловской области.

«Прошу руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения! Ситуация была очень непростая!» – написал глава региона в соцсетях.

Напомним, 11 БПЛА противника были уничтожены силами ПВО над Орловской областью. Осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Жертв и пострадавших нет.

ИА “Орелград”