Клычков предложил наградить отличившихся в ликвидации пожара на нефтебазе

15.12.2024 | 11:05 Важное, Новости

Возникшее после атаки вражеских БПЛА возгорание на объекте под Орлом устранено в 23 часа.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В ночь с 13 на 14 декабря прошла массированная атака беспилотников. В результате возник пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского округа. Возгорание было локализовано около 18:40 14 декабря. Полностью ликвидировали к 23 часам.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил  оперативные службы, особенно личный состав МЧС по Орловской области.

«Прошу руководство оперативных служб представить списки отличившихся для награждения! Ситуация была очень непростая!» – написал глава региона в соцсетях.

Напомним, 11 БПЛА противника были уничтожены силами ПВО над Орловской областью. Осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Жертв и пострадавших нет.

ИА “Орелград”


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