МЧС предупреждает о непогоде

В Орловской области снова ожидаются усиление ветра и осадки.

С вечера 15 декабря до 21:00 16 декабря прогнозируется облачная погода, ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем. Возможны туман, метель и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

МЧС России по Орловской области рекомендует:

не перегружать электросеть

избегать нахождения под линиями электропередач при сильном ветре

соблюдать скоростной режим

не приближаться к крышам зданий, с которых вожен сход снега

передвигаться мелкими шагами и выбирать удобную обувь в гололед.

В случае чрезвычайных происшествий звоните 101 или 112.

ИА “Орелград”