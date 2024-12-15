МЧС предупреждает о непогоде

15.12.2024 | 11:54 Новости, Общество

В Орловской области снова ожидаются усиление ветра и осадки.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

С вечера 15 декабря до 21:00 16 декабря прогнозируется облачная погода, ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем. Возможны туман, метель и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

МЧС России по Орловской области рекомендует:

  • не перегружать электросеть
  • избегать нахождения под линиями электропередач при сильном ветре
  • соблюдать скоростной режим
  • не приближаться к крышам зданий, с которых вожен сход снега
  • передвигаться мелкими шагами и выбирать удобную обувь в гололед.

В случае чрезвычайных происшествий звоните 101 или 112.

ИА “Орелград”


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