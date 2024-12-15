МЧС предупреждает о непогоде

В Орловской области снова ожидаются усиление ветра и осадки.
С вечера 15 декабря до 21:00 16 декабря прогнозируется облачная погода, ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем. Возможны туман, метель и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
МЧС России по Орловской области рекомендует:
- не перегружать электросеть
- избегать нахождения под линиями электропередач при сильном ветре
- соблюдать скоростной режим
- не приближаться к крышам зданий, с которых вожен сход снега
- передвигаться мелкими шагами и выбирать удобную обувь в гололед.
В случае чрезвычайных происшествий звоните 101 или 112.
ИА “Орелград”