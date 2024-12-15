Мценск отчитался о профиците бюджета

Администрация города утвердила бюджетный отчет за три квартала.

Отчет об итогах исполнения бюджета Мценска за 9 месяцев 2024 года утвердила администрация города. Составлен он был финансовым управлением. Отчет утвержден по доходам в сумме 943,484 миллиона рублей, по кассовым расходам – в сумме 941,465 миллиона рублей. Профицит бюджета сложился в сумме 2,019 миллиона рублей. Финансовому управлению администрация города Мценска поручила направить отчет в Мценский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату.

Администраторам доходов бюджета администрация города Мценска велела принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления в бюджет города текущих платежей в полном объеме и по взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки. Получателям бюджетных средств поручено принимать и исполнять бюджетные обязательства в пределах бюджетных ассигнований. К слову, на 2024 год бюджет Мценска сверстан с дефицитом в сумме 11,293 миллиона рублей.

А вот на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов он пока запланирован с профицитом. Напомним, бюджет в первом чтении на прошедшем заседании приняли депутаты Мценского городского Совета. Они утвердили основные характеристики бюджета города Мценска на 2025 год в таком виде: общий объем доходов – 1,032 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 670,17 миллиона рублей; общий объем расходов – 1,022 миллиарда рублей. Профицит бюджета на текущий момент планируется утвердить в сумме 10 миллионов рублей.

Бюджет города Мценска на плановый период 2026 и 2027 годов планируется утвердить бездефицитным. Документом также установлено, что остатки средств бюджета города Мценска на начало текущего финансового года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. Также установлен на 2025 год норматив отчисления в бюджет города Мценска части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, – в размере 15 процентов.

ИА «Орелград»