Под Орлом осудили афериста, бравшего кредиты по чужим номерам

Подсудимого признали виновным по 27 эпизодам преступной деятельности.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор о неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. Действия подсудимого были квалифицированы по части 2 статьи 272 УК РФ (9 эпизодов) и частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ (18 эпизодов). Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимый приобретал в мессенджере «Телеграм» абонентские номера различных сотовых операторов, которые ранее находись в пользовании граждан и являлись логином к учетной записи на портале «Госуслуги».

Паролей он не знал, Но аферист пользовался функцией восстановления пароля на самом сайте. Он запрашивал восстановление пароля, который приходил в виде сообщения на абонентский номер, а номер мошенник уже контролировал. Благодаря такой схеме подсудимый получал доступ к чужим личным кабинетам на портале «Госуслуг», соответственно, и к чужим персональным данным. Пользуясь ими, подсудимый оформлял микрозаймы.

Он заводил на чужие имена личные кабинеты на сайтах микрофинансовых организаций, где заполнял заявление о предоставлении займа. Деньги просил перечислить на свою банковскую карту. Как правило, микрофинансовые организации одобряли запросы и перечисляли деньги на указанную аферистом карту. Расплачиваться же по этим кредитам надо было не аферисту, а тем ничего не подозревающим людям, от имени которых он оформлял займы.

«В результате преступных действий подсудимый незаконно получил доступ к 9 учетным записям потерпевших на портале «Госуслуги», оформил 9 займов в микрофинансовых организациях и 9 операций по выдаче займов были приостановлены микрофинансовыми организациями, – перечислили в пресс-службе суда. – В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства».

С учетом всех обстоятельства дела, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал подсудимого виновным по всем 27 эпизодам обвинения и по совокупности преступлений назначил ему окончательное наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»