В Орловской области федеральная церковь получила зоны охраны

А в зонах охраны введен особый режим использования земель.

Об установлении зон охраны распорядился губернатор Андрей Клычков. Они утверждены для объекта культурного наследия федерального историко-культурного значения «Церковь Сергия с колокольней», 1670 год. Памятник расположен в городе Ливны, на площади Сергея Булгакова. Губернатор утвердил проект зон охраны, недавно получивший положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Также Андрей Клычков утвердил требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны Церкви Сергия с колокольней.

В частности, введен режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ). Там разрешается применение специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды. То есть допускается восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов или характеристик церкви, но проводить такие работы можно только на основе историко-архивных исследований с учетом стилистических особенностей объекта культурного наследия.

Разрешено также проведение земляных, землеустроительных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий сохранности и визуального восприятия объекта в его историко-градостроительной среде; снос объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений и линейных объектов; проведение работ по благоустройству территории: организация пешеходных тротуаров, дорожек и площадок, размещение малых архитектурных форм и элементов благоустройства, установка произведений монументально-декоративного искусства, мемориальных знаков.

Допускается посадка деревьев и кустарников, разбивка газонов, устройство клумб и цветников, санитарные рубки, устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения, установка ограждений в соответствии с характеристиками историко-архитектурной среды, изготовленных из традиционных материалов, организация ночной подсветки объекта на основании специальных проектов, размещение информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, информационных табличек площадью информационного поля не более 0,6 квадратных метра, памятных знаков, указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов, иной историко-культурной информации.

Одновременно запрещается капитальное строительства и возведение временных построек, проведение любых работ с использованием технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на памятник и его историческую среду, прокладка и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения надземным, наземным и совмещенным способами. Под запрет попала установка средств наружной рекламы и информации: рекламных конструкций, щитов, баннеров и растяжек.

Исключение сделано только для временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера. Это могут быть мобильные информационные конструкции, включая праздничное оформление. Запрещается применение глухих ограждений на общественных территориях, за исключением временных ограждений, высадка кустарников и деревьев, закрывающих обзор объекта культурного наследия, вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок, размещение неорганизованных автостоянок и автопарковок, установка оборудования линейных объектов, вышек сотовой связи и так далее.

ИА «Орелград»