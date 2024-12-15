На Орловщине рассмотрели дело о хищении света

Местная семья должна возместить энергетикам финансовые потери.

Гражданское дело было рассмотрено Свердловским районным судом по иску филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго». Энергетики просили о взыскании суммы бездоговорного потребления электроэнергии. Как пояснили в пресс-службе суда, в минувшем августе в селе Козьминское была проведена проверка.

Энергетики посетили местный магазин и установили факт нелегального потребления электроэнергии. Под таковым в материалах дела понимается «потребление электроэнергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора электроснабжения, с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети сетевой организации с нарушением установленного порядка технологического присоединения».

Под подозрение попала местная семья, которая, как установили сначала энергетики, а затем и суд, самовольно подключили энергопринимающие устройства магазина от электросети жилого дома. «Домашнюю» электроэнергию они использовали для ведения предпринимательской деятельности, что обходилось им дешевле, чем если бы магазин питался электричеством по договору. Результаты проверки была зафиксированы в акте о неучтенном потреблении электрической энергии.

Стоимость бездоговорного потребления электроэнергии первоначально была оценена в 180,5 тысячи рублей. Но в ходе рассмотрения дела исковые требования были уточнены. В результате энергетики остановились на сумме 161,7 тысячи рублей. Ответчики иск признали, и суд обязал их в солидарном порядке возместить энергетикам стоимость бездоговорного потребления электрической энергии в сумме 161,7 тысячи рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

«Напоминаем, что в зависимости от масштаба нанесенного материального ущерба электросетевому предприятию, виновные лица могут быть привлечены как к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ, так и к уголовной ответственности, в случае, если сумма причиненного имущественного ущерба превысит один миллион рублей», – предупреждает пресс-служба Свердловского районного суда.

ИА «Орелград»