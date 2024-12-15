Содержание алкоголя в крови у орловского водителя в 7 раз превысило норму

Несмотря на это, мужчина сел за руль автомобиля.

В Орловской области рассмотрено очередное уголовное дело о нетрезвом вождении. Рассмотрел его Болховский районный суд. Местный житель был обвинен в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Из материалов дела следует, что его автомобиль был остановлен начальником Госавтоинспекции ОМВД России по Болховскому району. В связи с наличием у водителя явных внешних признаков алкогольного опьянения, ему было предложено пройти освидетельствование на месте. Водитель на это ответил согласием.

По результатам освидетельствования, содержание абсолютного этилового спирта в выдыхаемом гражданином воздухе составило 1,201 мг/л при допустимых 0,16 мг/л. То есть предельно допустимая норма была превышена примерно в 7,5 раза. При выяснении личности водителя всплыл неприглядный факт из его недавнего прошлого. Оказалось, что незадолго до этого данный гражданин уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Он предстал перед мировым судьей и был наказан в рамках статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На первый раз его лишили водительских прав и наказали штрафом. Наказание за повторное правонарушение оказалось более суровым. В судебном заседании гражданин вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Его действия суд, как и следствие, квалифицировал по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств – раскаяние в содеянном, а также отсутствие отягчающих обстоятельств», – уточнили в пресс-службе суда. В результате пьяному водителю было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, его автомобиль был конфискован и обращен в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»