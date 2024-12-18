Орловцы потребовали от властей нормального водоснабжения

Проблема касается около 200 человек.

С тяжёлой ситуацией столкнулись жильцы дома по Привокзальной, 6. О своей проблеме они рассказали региональному штабу «Общероссийского народного фронта».

В доме — серьёзные сложности с водой. Напор очень слабый. Между тем, жильцы, как и во многих других домах, используют для нагрева газовые колонки. Оборудованию необходим нормальный напор воды, иначе оно может выйти из строя. Всё этом может привести уже не к коммунальным проблемам, а к серьёзным ЧП.

Как выяснил ОНФ, все здания, которые расположены по улицам Привокзальная и Старо-Привокзальная, а также в районе Выгонки, получают воду от отдельной водокачки. Её построили ещё в шестидесятые годы минувшего века.

«Напорный узел стал выходить из строя уже практически систематично. 2-3 раза в неделю стабильно идёт отключение воды», – рассказали общественники.

На данный момент «Народный фронт» обратился в компании, которые отвечают за поставку ресурса и управление домом. ОНФ попросил их обеспечить бесперебойную подачу воды в квартиры.

«Будем следить за ситуацией», – добавили в региональном штабе организации.

ИА «Орелград»