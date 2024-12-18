В Орле компанию оштрафовали  за строительный фальстарт

Смягчающим обстоятельством признаны доводы о градообразующем статусе.

В Арбитражный суд Орловской области обратился прокурор Заводского района. Ответчиком стало ООО «Прома». Надзорный орган просил привлечь компанию к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ: в нарушение требований градостроительного законодательства работы по строительству масштабного объекта велись без госстройнадзора.

Как следует из материалов дела, проверка прошла летом 2024 года. ООО «Прома» является арендатором земельных участков, расположенных на улице Машиностроительной в Орле. На основании договора подряда от 18 мая 2023 года ООО «Рикс» осуществляет строительство комплекса для складирования и производства пластиковой тары. Согласно объяснениям представителя ООО «Прома», возводимый объект является вспомогательным по отношению к основному зданию. Однако в ходе изучения документации, а также произведенных государственным инспектором Управления Росреестра по Орловской области измерений возводимого объекта, установлено, что строение имеет площадь более 13,8 тыс. кв. м. При этом вспомогательным может считаться здание не более 1,5 тысячи квадратов. В иных масштабах необходимо получение разрешения на строительство. ООО «Прома» в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области не обращалось, работы проводились без осуществления государственного строительного надзора.

В судебном заседании 5 декабря ответчик указал, что ранее к административной ответственности по данной норме не привлекался, просил учесть, что является градообразующим предприятием, в штате которого около 600 сотрудников. Это, а также отсутствие неблагоприятных последствий, учтено в качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность. Назначен штраф в размере 250 000 рублей.

ИА “Орелград”