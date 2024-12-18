Орловщина впервые отправила в Белоруссию рапсовое масло

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, поставка осуществлена в текущем месяце. В Белоруссию отправили 525,65 тонны масла — или около восьми железнодорожных цистерн.

Масло является нерафинированным. Его произвели на одном из предприятий в нашей области.

Как уточнили в ведомстве, признано, что экспортные партии соответствуют требованиям страны-импортера. Управление Россельхознадзора оформило на них фитосанитарные сертификаты.

Ранее стало известно, что на Орловщину из Белоруссии ввезли более 10 тысяч новогодних деревьев.

ИА «Орелград»