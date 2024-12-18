Родным погибшего на СВО орловца передали Орден Мужества

Это сделал глава Мценска.

Николай Кочетаев и военный комиссар города и района Валерий Зайцев передали родителям Павла Сидорова его награду. Об этом пишет газета «Мценский край».

Павел Сидоров родился в местной деревне Апальково в 1997-м году. На СВО он отправился в рамках частичной мобилизации. Служил в звании младшего сержанта – в должности командира отделения.

Орловец погиб в феврале этого года, выполняя свой воинский долг. Государство отметило его Орденом Мужества посмертно.

«Мы благодарны вам за то, что вы воспитали сына – героя своего Отечества, достойного почёта и уважения. Во времена, когда нашей стране нужна помощь, он не побоялся встать на её защиту. Он пал на поле боя, отстаивая свободу своей Родины, спокойную жизнь своих близких», – высказался глава администрации Мценска.

Ранее, в минувшем месяце, такую же награду передали матери местного жителя Андрея Екимова (1999-2024). Он также попал на СВО как мобилизованный. Екимова похоронили во Мценске на Аллее славы.

ИА «Орелград»