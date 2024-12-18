В Орле мэрия присвоит легендарный туалет-шаурмичную

Причина — строительство мемориального комплекса, посвящённого Судбищенской битве.

Напомним, комплекс будут создавать в районе Торговых рядов. В связи с этим «под удар» попала хорошо известная орловцам постройка, которая находится между зданием рядов и берегом Орлика.

В основном, она использовалась как общественный туалет. Однако некоторое время здесь размещалась точка, где готовили и продавали шаурму и другие подобные блюда из мяса.

Соответствующее постановление об изъятии постройки утвердил мэр Орла Юрий Парахин. Из него следует, что постройка принадлежит частному лицу (Николаю Таранову). Земля под ней — уже не его собственность, а находится в аренде.

Теперь договор аренды будет расторгнут. Что касается постройки, то, видимо, владельцу выдадут компенсацию, так как профильным городским структурам даны поручения провести её оценку и предусмотреть нужную сумму для изъятия.

Земля и постройка изымаются с формулировкой «в целях обеспечения муниципальных нужд». Однако отмечается, что первопричиной стало ходатайство «Орёлводоканала» и необходимость провести реконструкцию «объекта водоотведения местного значения», причём «при отсутствии других возможных вариантов».

ИА «Орелград»