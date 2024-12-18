На Орловщине после жалоб и штрафов сдали «Трубочку»

Это сделали с опозданием в четыре месяца.

Так называется общественная территория, которая находится в Малоархангельске. Это святой источник, который имеет не только практическую ценность, но и нематериальное значение.

Новость о завершении третьего этапа благоустройства сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Работы выполнял ИП Акопян А. Л. Они обошлись бюджету в 530 тысяч рублей. На общественной территории обустроили площадку и установили «малую архитектурную форму» «Купель».

«Работы завершены и приняты комиссией», – сообщили в департаменте. Кроме того, там отметили, что, благодаря сложившейся экономии, для «Трубочки» приобрели электрические опоры освещения, а также лавочки.

Тем не менее, сдать благоустройство должны были ещё в августе. В сентябре местные жители пожаловались в «Народный фронт», а ОНФ — в правоохранительные органы. В следующем месяце стало известно, что подрядчика оштрафовали примерно на 38 тысяч рублей.

ИА «Орелград»