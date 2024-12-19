Глава КСП Орловской области раскритиковал планирование закупок

Главный аудитор выступил на заедании антикоррупционной комиссии.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин выступил на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Оно прошло под председательством губернатора Андрея Клычкова. Как пояснили в КСП, одной из главных тем заседания стала практика аудита эффективности бюджетных расходов. Константин Паршин в своем выступлении отметил, что в 2024 году финансовым аудитом было охвачено 8 миллиардов бюджетных рублей.

Денежные средства направлялись на расходы в сфере строительства, дорожного хозяйства, благоустройства и здравоохранения, а также на реализацию национальных проектов. Константин Паршин подчеркнул, что на эффективность расходования бюджетных средств напрямую влияют качество планирования закупок и обоснование начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Последняя, отметил председатель КСП, при закупках в сфере строительства и ремонта обосновывается проектно-сметным методом.

Аудиторы же в ходе своих проверок затем выявляют факты разработки проектной документации ненадлежащего качества, в том числе в части недостаточного исследования исходных геодезических параметров для строительства объектов. Встречаются и случаи завышения объемов работ. Указанные действия, даже в случае последующих корректировок проектно-сметной документации, приводят к затягиванию сроков выполнения работ, удорожанию строительства, а также лишают возможности подрядчика добросовестно исполнить объем работ в соответствии с проектом.

Тут можно вспомнить итоги проверки использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта поликлиники Кромской ЦРБ, на который было потрачено 74,813 миллиона рублей. На проектную документацию тогда было получено положительное заключение АУ ОО «Орелгосэкспертиза», после чего она была утверждена постановлением правительства Орловской области. По результатам проведения электронного аукциона заключен контракт с ООО «Полимарк». После заключения контракта по соглашению сторон в него 12 (!) раз вносились изменения, оформленные в виде дополнительных соглашений.

«В ходе осмотра фактически выполненных работ установлены факты выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм, стандартов, сводов правил, – сообщала по этому поводу КСП. – Общая стоимость работ, выполненных с отступлением от требований строительных норм и правил, и принятых на основании акта выполненных работ, составила 1,272 миллиона рублей».

Причем работы на сумму 1,041 миллиона рублей подрядчик выполнил до внесения изменений в сметную документацию, в связи с чем «реализация решений о внесении изменений в сметный расчет осуществлялась после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы». Кроме того, была произведена приемка и оплата ответственных работ на сумму 16,64 миллиона рублей, акты освидетельствования которых не были подтверждены подписями уполномоченной организации, осуществляющей авторский надзор. Кстати, материалы той проверки были направлены в прокуратуру Орловской области для принятия мер прокурорского реагирования.

«Подводя итоги своего выступления, Константин Паршин сообщил, что практика аудита КСП указывает на необходимость повышенного контроля со стороны самих заказчиков процесса обоснования НМЦК, формирования сметы и приемки работ», – подытожили в Контрольно-счетной палате.

ИА “Орелград”