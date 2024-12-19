Президент выступил за перевод головных офисов из столицы в регионы

Это касается как крупных компаний, так и государственных учреждений.

Владимир Путин осветил этот вопрос на сегодняшней прямой линии.

«Будем обязательно работать и над тем, чтобы крупные компании и некоторые другие органы власти и управления перемещались в другие регионы России», – высказался президент.

Как считает глава государства, это «даёт толчок в развитии» другим городам.

«Я считаю, что это очень правильно некоторые даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это всё-таки подталкивает развитие», – пояснил Владимир Путин.

В то же время Путин отметил, что в этой работе тоже должен быть предел, так как президент и правительство обязаны находиться рядом друг с другом.

ИА «Орелград»