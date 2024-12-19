На пресс-конференции Путина вспомнили про недостаток лекарств на Орловщине

19.12.2024 | 13:54 Медицина, Новости

Тему отнесли к наиболее актуальным для нашего региона.

Фото: vgtrk.ru

Это стало ясно из слайдов, которые транслируются на экранах во время мероприятия.

На одном из них появилось название темы «лекарства» и перечень регионов, где проблема стоит наиболее остро. Орловская область стоит в списке первой.

Однако устно данная тема пока что не поднималась журналистами и не комментировалась президентом.

Напомним, накануне губернатор Андрей Клычков провёл специальный прямой эфир по данному вопросу.

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Москве в эти минуты.

ИА «Орелград»


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