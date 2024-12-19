Интерактивная карта поможет орловцам сохранить пчёл

На ней будут отображаться поля, обработанные пестицидами.

Сервис заработает на специальном общественном портале для пчеловодов в будущем году. Об этом сообщили в Департамент промышленности и торговли Орловской области.

На карте можно будет видеть территории, которые обрабатываются пестицидами и агрохимикатами. Также там будет размещаться подробный перечень веществ с указанием класса их опасности. Ожидается, что всё это поможет избежать новых случаев массовой гибели пчел.

Напомним, что наш регион входит в десятку лидеров по использованию пестицидов и агрохимикатов в АПК. Так, в этом году орловские аграрии применили около 350 тысяч тонн агрохимикатов и около 5 тысяч тонн пестицидов.

На сегодняшний день в информационной системе «Сатурн», которая следит за торговлей и применением таких веществ, зарегистрировано 916 участников оборота средств защиты растений из Орловской области.

ИА «Орелград»