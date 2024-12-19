ТОП влияния: Александр Касьянов (36)

Генеральный директор и учредитель ООО «Первая городская управляющая компания».

Также Касьянов Александр Александрович является соучредитель ООО «Газтехэкспертиза» (50%), ООО «ЖКХ-Центр «Единое окно» (70%).

В обслуживании «Первой городской» несколько сотен многоквартирных домов во всех районах Орла. Александр Касьянов возглавил АО «Первая городская управляющая компания» в 2010 году, позже общество было преобразовано в ООО.

С марта 2006 года по май 2010 – мэр города Орла. Параллельно шло расследование дела о неуплате налогов одной из компаний, которой Александр Касьянов руководил. Сам Касьянов называл это политическим заказом, но по приговору суда провел в колонии около года.

С 2001 по 2003 год возглавлял комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов. С 2002 года руководил в Орле ООО «Стройинвестдевелопмент» и ООО «Галактика» (управление недвижимостью), в Хабаровске – ООО «Аркан-ДВ», ООО «Аркан».

Окончил Воронежский инженерно-строительный институт по специальности “промышленное и гражданское строительство” и аспирантуру Московского инженерно-строительного института. После окончания устроился мастером в ОАО «Орелстрой» и в последующем сделал хорошую карьеру в компании.

Учился в школе №26 города Орла.

Родился 1 октября 1959 года в Саратове.

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