В Орловской области ежегодно выявляют 300 новых случаев диабета

На настоящий момент инсулинозависимых пациентов более 1800 человек.

Статистикой поделился заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона по социальной политике Олег Ревякин. Для обеспечения больных диабетом в 2024 году закупили лекарств на 147 млн рублей, в сентябре-октябре выделено дополнительное финансирование – 8 млн рублей.

По словам Олега Ревякина, на днях поступило 500 упаковок инсулина, еще 500 ожидается в 20-х числах.

В 2025 году финансирование увеличится до 220 миллионов рублей, рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире 19 декабря.

ИА “Орелград”