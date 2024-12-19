В Орле построили фундаменты зданий кампуса

Работы активно продолжаются.

О создании масштабного объекта рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Проект по строительству межвузовского кампуса ОГУ имени Тургенева реализует подрядная организация ООО «Смарт менеджмент». Планируется сдать объект и ввести его в эксплуатацию в 2026-м году.

На данный момент выполнен комплекс подготовительных работ. Обустроены котлованы и фундаменты под будущие три корпуса общежития (в общей сложности, на 1500 мест), а также под учебно-лабораторный корпус (рассчитанный на 2 тысячи человек). Также «ведётся монтаж ограждающих конструкций общежития выше нулевой отметки».

Кроме того, идут работы по обустройству спортивного ядра кампуса. Разработано основание футбольного поля. Обустроен котлован под трибуны. Параллельно создаётся фундамент котельной.

Кроме того, в это же время другие организации прокладывают инженерные сети за пределами стройплощадки кампуса (в районе Наугорского шоссе Орла).

ИА «Орелград»