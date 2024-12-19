В Орле построили фундаменты зданий кампуса

19.12.2024 | 11:38 Новости, Образование, Строительство

Работы активно продолжаются.

Фото: vk.com/depdor57

О создании масштабного объекта рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Проект по строительству межвузовского кампуса ОГУ имени Тургенева реализует подрядная организация ООО «Смарт менеджмент». Планируется сдать объект и ввести его в эксплуатацию в 2026-м году.

На данный момент выполнен комплекс подготовительных работ. Обустроены котлованы и фундаменты под будущие три корпуса общежития (в общей сложности, на 1500 мест), а также под учебно-лабораторный корпус (рассчитанный на 2 тысячи человек). Также «ведётся монтаж ограждающих конструкций общежития выше нулевой отметки».

Кроме того, идут работы по обустройству спортивного ядра кампуса. Разработано основание футбольного поля. Обустроен котлован под трибуны. Параллельно создаётся фундамент котельной.

Кроме того, в это же время другие организации прокладывают инженерные сети за пределами стройплощадки кампуса (в районе Наугорского шоссе Орла).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования