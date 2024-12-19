На пресс-конференции Путина вспомнили орловского старца

Президенту задали вопрос, связанный со схиархимандритом Илием.

Его озвучила представительница православного телеканала «Спас».

«Я знаю, что вы его очень уважаете, и его любит вся наша церковь. Это духовник нашего патриарха старец Илий. В начале спецоперации он назвал три условия для победы – запретить аборты, запретить матерную брань и похоронить тело Ленина», – высказалась сотрудница СМИ.

В своём ответе Путин не упоминал Илия напрямую.

«Вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея — чрезвычайно чувствительный. Сегодня, особенно сегодня, мы не должны предпринимать шагов, которые раскалывают общество», – заявил президент.

Так же неоднозначно Путин отреагировал и на предложение о запрете абортов, сочтя вопрос слишком сложным для мгновенного разрешения в рамках пресс-конференции. Он напомнил, что женщины имеют право самостоятельно принимать такие решения, а также о том, что наличие или отсутствие желания иметь детей зачастую связано с благосостоянием семей.

ИА «Орелград»