В России введут спецпрограмму поддержки для регионов с низкой рождаемостью

Об этом заявил президент.

Владимир Путин высказался на эту тему в рамках сегодняшней прямой линии.

«Что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов», – заявил президент.

По словам главы государства, таких регионов в России около 35. Отдельная программа их поддержки уже создаётся. На ближайшие несколько лет её финансирование обойдётся примерно в 75 миллиардов рублей.

У Орловщины есть все шансы войти в программу. Так, в нашей области по итогам 2022-го года суммарный коэффициент рождаемости составил 1,21. С 2016-го года в нашем регионе он снижается (кроме 2020-го, когда показатель не изменился).

Напомним, что суммарный коэффициент рождаемости — это число детей, рождённых, в среднем, одной женщиной в возрасте от 15 до 49 лет.

ИА «Орелград»