Горсовет Орла одобрил создание Аллеи Победителей со Сталиным

Такое решение приняли на сегодняшнем заседании.

Городской совет проголосовал за разработку и реализацию проекта Аллеи Победителей в Парке Победы. Ранее вопрос рассмотрели на профильном комитете.

«Аллея Победителей призвана увековечить память выдающихся советских полководцев И.В. Сталина, Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, М.М. Попова, В.Д. Соколовского, а также командармов, комкоров, комдивов, наиболее отличившихся при освобождении Орла», – сообщает пресс-служба городского парламента.

Напомним, что вопрос об установке бюста Сталина обсуждался на общественных слушаниях в октябре этого года. 92% участников мероприятия одобрили данную инициативу.

ИА «Орелград»