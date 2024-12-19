Горсовет Орла одобрил создание Аллеи Победителей со Сталиным

19.12.2024 | 16:43 Важное, Новости, Общество

Такое решение приняли на сегодняшнем заседании.

Фото: ИА “Орелград”

Городской совет проголосовал за разработку и реализацию проекта Аллеи Победителей в Парке Победы. Ранее вопрос рассмотрели на профильном комитете.

«Аллея Победителей призвана увековечить память выдающихся советских полководцев И.В. Сталина, Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, М.М. Попова, В.Д. Соколовского, а также командармов, комкоров, комдивов, наиболее отличившихся при освобождении Орла», – сообщает пресс-служба городского парламента.

Напомним, что вопрос об установке бюста Сталина обсуждался на общественных слушаниях в октябре этого года. 92% участников мероприятия одобрили данную инициативу.

ИА «Орелград»


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