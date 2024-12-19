Стал известен топ-5 тем для вопросов орловцев Путину

Прямая линия с президентом продолжается.
Как оказалось, тема лекарственного обеспечения входит в пятёрку наиболее острых в нашем регионе, но занимает лишь пятое место (причём именно в связи с поставками для больных сахарным диабетом).
Ещё больше жители Орловской области спрашивали президента России
- о транспортной инфраструктуре,
- пенсиях,
- поиске военнослужащих, пропавших в связи с СВО,
- а также о жилищных проблемах.
Это стало ясно из слайда, который вывели на экран во время трансляции. Напрямую вопросы от орловцев пока не озвучивались.
ИА «Орелград»