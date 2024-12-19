Стал известен топ-5 тем для вопросов орловцев Путину

19.12.2024 | 15:37 Новости, Общество

Прямая линия с президентом продолжается.

Фото: vgtrk.ru

Как оказалось, тема лекарственного обеспечения входит в пятёрку наиболее острых в нашем регионе, но занимает лишь пятое место (причём именно в связи с поставками для больных сахарным диабетом).

Ещё больше жители Орловской области спрашивали президента России

  • о транспортной инфраструктуре,
  • пенсиях,
  • поиске военнослужащих, пропавших в связи с СВО,
  • а также о жилищных проблемах.

Это стало ясно из слайда, который вывели на экран во время трансляции. Напрямую вопросы от орловцев пока не озвучивались.

ИА «Орелград»


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