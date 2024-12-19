Обсуждение ремонта дорог обернулось литературным баттлом

В Орловском областном Совете вспомнили яркие стихи и песни.

Завершающей темой сессии заксобрания 19 декабря стала реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подводил итоги 2024 года член правительства Орловской области Алексей Субботин. По БКД выполнены работы на 21 объекте. Направлено 495 миллионов федеральных рублей. Площадь укладки верхних слоев асфальтобетона составляет 258 тыс. кв. м. Все работы выполнены, объекты введены в эксплуатацию, сообщил Алексей Субботин.

Депутаты начали предъявлять претензии (в том числе и по не входящим в БКД объектам). Евгений Косогов сообщил, что улица Бурова в Орле тонет после ремонта без отвода ливневых вод. Виталий Рыбаков напомнил про Городскую, на которой проблемы с уклонами. Олег Кошелев поинтересовался, когда на Советской избавятся от лужи, которая начала собираться после ремонта. Татьяна Ерохина отметила, что некоторые видят только грязь и работают исключительно на камеру. Но транспортная сеть области и Орла за последние годы существенно улучшилась, заявила депутат. Игорь Рыбаков парировал, что критика – это двигатель, который «заставляет власть шевелиться», и «не надо этого стесняться». Алексей Субботин напомнил, что 15 лет назад в Орле дороги латали красным кирпичом и решил ответить критикам словами поэта:

«В одно окно смотрели двое.

Один увидел дождь и грязь,

Другой — листвы зеленой вязь,

Весну и небо голубое.

В одно окно смотрели двое».

«Уж если у нас минутка литературная, – продолжил Иван Дынкович. – То можно вспомнить хорошую фразу и, наверное, многим по ней жить. “Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».

«Коль у нас тут стихотворение или выдержки, – поддержал Евгений Косогов, – то хочется напомнить некоторым сидящим в этом зале короткий отрывок из песни Леонида Утесова.

Ну, как идут у нас дела?

Все хорошо, прекрасная маркиза.

Дела идут и жизнь легка.

Ни одного печального сюрприза,

За исключением пустяка …»

Пустяк, по мнению Косогова, заключается в том, что область продолжает принимать дороги по «вырубкам». В то время, когда есть современные системы оценки качества полотна.

«А мы до сих пор “от сохи” принимаем дороги: три вырубки сделали и приняли. Мы же в Орелгосзаказчике это случайным образом не замечаем. Качества, соответствующего нормам и ГОСТам, в нашем регионе нет», – ответственно заявил Косогов, а также указал на отсутствие контроля.

«Мы наблюдаем манифестацию клиники патологического процесса, – оценил доктор и депутат Сергей Веселовский. – Основной вопрос философии: отношение сознания и материи. Мысль должна быть первична, действие – вторично. Нужен план, нужно чёткое обсуждение и реализация», – заявил депутат, попросив не переходить на личности, отвечая, видимо, на требования уволить Субботина.

В 2025 году Орловская область получит федеральной поддержки на дорожное хозяйство без малого 2 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”