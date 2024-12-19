Путин отказался называть дату будущего освобождения Курской области

19.12.2024 | 12:52 Новости, СВО

Как минимум 3000 переселенцев оттуда находятся на Орловщине.

Фото: vgtrk.ru

Соответствующий вопрос на ежегодной «Прямой линии» задала жительница приграничного района Курской области, которая сейчас вынуждена проживать в пункте временного размещения. Однако президент не стал называть конкретную дату.

«Так не делается», – заявил президент. «Ребята же меня слышат. Вот я назову такую дату — они пойдут, чтобы, во что бы то ни стало, к этой дате, не будут с потерями считаться», – пояснил Владимир Путин.

«Планы есть, они мне докладываются на регулярной основе… «А» – точно выбьют, «Б» – после этого можно будет оценить ущерб, что самое главное, «В» – всё будет восстановлено», – заявил глава государства.

Напомним, в августе этого года губернатор Орловщины Андрей Клычков сообщал, что наша область приняла уже около 3 тысяч курян. На тот момент 1617 из них уже разместили в ПВР.

ИА «Орелград»


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