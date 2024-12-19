Путин отказался называть дату будущего освобождения Курской области

Как минимум 3000 переселенцев оттуда находятся на Орловщине.

Соответствующий вопрос на ежегодной «Прямой линии» задала жительница приграничного района Курской области, которая сейчас вынуждена проживать в пункте временного размещения. Однако президент не стал называть конкретную дату.

«Так не делается», – заявил президент. «Ребята же меня слышат. Вот я назову такую дату — они пойдут, чтобы, во что бы то ни стало, к этой дате, не будут с потерями считаться», – пояснил Владимир Путин.

«Планы есть, они мне докладываются на регулярной основе… «А» – точно выбьют, «Б» – после этого можно будет оценить ущерб, что самое главное, «В» – всё будет восстановлено», – заявил глава государства.

Напомним, в августе этого года губернатор Орловщины Андрей Клычков сообщал, что наша область приняла уже около 3 тысяч курян. На тот момент 1617 из них уже разместили в ПВР.

ИА «Орелград»