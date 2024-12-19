ТОП влияния: Василий Новиков (35)

Новиков Василий Федорович – председатель Орловского городского Совета.

Впервые был избран главой представительного органа Орла в 2015 году.

С 2010 по 2015 год – заместитель председателя правительства Орловской области, руководитель агропромышленного блока.

С 2002 по 2010 год – заместитель директора ЗАО «Микояновский мясокомбинат».

С 1995 по 2001 Василий Новиков трудился на руководящих должностях в ОАО «Саратовгражданстрой», ПО «Романовская агропромхимия», МПО ЖКХ Романовского района Саратовской области.

В 2002 году окончил Поволжский кооперативный институт Центросоюза РФ по специальности «Юриспруденция».

Родился в поселке Романовка Саратовской области.

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