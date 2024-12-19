Выплаты участникам СВО и освободителям Курской области приравняют

19.12.2024 | 13:05 Новости, СВО

Ранее в Орловской области пытались решить проблему неравной поддержки семей военнослужащих.

Фото: vgtrk.ru

Вопрос подняли во время сегодняшней прямой линии с Владимиром Путиным.

Напомним, что освобождение Курской области от вражеских войск официально не является частью СВО, а носит статус «контртеррористической операции». В связи с этим некоторые бойцы, которые сражаются в приграничных районах соседнего региона, получают не такие большие выплаты как «официальные» участники СВО.

«Это всё будет исправлено. Жаль, что военное ведомство не обратило на это внимание, это всё же их обязанность. Пересчитаем и задним числом. Сомнений нет», – высказался президент.

Проблема такого неравенства не раз всплывала и в нашей области, в основном, в сфере поддержки родственников военнослужащих. Например, не так давно губернатор Орловщины и мэр Орла официально распространили право на получение единовременной денежной выплаты по гибели военнослужащего, в том числе, и на членов семей бойцов, погибших в Курской, Брянской и Белгородской областях.

ИА «Орелград»


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