Дефицит медиков закроют за счет недоучившихся студентов

Ряды медработников потенциально могут пополнить 225 студентов ОГУ.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, в этом году 225 студентов Медицинского института, входящего в структуру университета, подали заявления на участие в экзамен по допуску к медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала. С начала декабря масштабная подготовка студентов к экзамену проводится на базе Аккредитационно-симуляционного центра. В ОГУ пояснили, что этот экзамен является одним из первых сложных испытаний в процессе обучения студентов, но он позволяет освоить профессии среднего медицинского персонала и приступить к работе в реальных условиях.

В вузе подчеркивают, что это особенно важно с учетом того кадрового голода, который испытывает орловская медицина. Так, сайт департамента здравоохранения Орловской области предлагает более 300 вакансий на должности среднего медицинского персонала. Решение кадрового вопроса заложено и в стратегию развития Орловской области. Проблема осложняется тем, что в регионе наблюдается не увеличение, а сокращение медработников. Так, по данным правительства области, по состоянию на 1 января 2019 года в Орловской области медицинскую помощь населению оказывали 3309 врачей, а по состоянию на 1 января 2023 года – 3148 врачей, то есть их количество сократилось на 4,9 процента.

Если на 1 января 2019 года в медицинских учреждениях Орловской области работали 8589 человек среднего медицинского персонала, то на 1 января 2023 года их количество сократилось до 7779 человек, или на 9,4 процента. Правда, обеспеченность средним медицинским персоналом увеличилась до 111,1 человек на 10 тысяч жителей, но данный показатель вырос за счет сокращения численности постоянного населения Орловской области.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, оценивается так: врачами – 82,4 процента, средними медицинскими работниками – 86 процентов. В связи с этим, отмечают в ОГУ, экзамен по допуску студентов, не завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского образования, к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего медперсонала имеет особую актуальность и позволит компенсировать дефицит кадров.

«В ходе подготовки студенты отрабатывают алгоритмы проведения сердечно-легочной реанимации, оттачивают навыки выполнения внутривенной и внутримышечной инъекции на симуляционном оборудовании центра и с помощью интерактивной системы отработки практических навыков «Тьютор МЭН», – рассказали в ОГУ. – Работа с реалистичными симуляторами создает «эффект присутствия», что вызывает неподдельный интерес у студентов и позволяет полностью погрузиться в процесс отработки практических навыков».

ИА «Орелград»