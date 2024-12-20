Орловцев виртуально обучат гражданской обороне

Виртуальный учебный пункт решено создать на сайте городской администрации.

Мэр Юрий Парахин издал постановление о создании виртуального учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Орла. Как следует из документа, мэр поручил создать его на базе официального сайта администрации города Орла. Тематический раздел должен появиться на главной странице сайта. Также Юрий Парахин приказал подчиненным вести учет посещения населением раздела «Учебно-консультационный пункт».

Как следует из положения, также утвержденного градоначальником, учебно-консультационный пункт предназначен для проведения мероприятий по подготовке неработающего населения по месту жительства в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. К неработающему населению документ относит физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем. Одной из главных задач станет «изучение неработающим населением способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты».

Также предусмотрена выработка у орловцев психологической стойкости, уверенности в надежности средств и способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях. В новом разделе на сайте мэрии будут размещаться учебно-методические материалы, в том числе блоки «Лекции и памятки» (памятки, листовки, пособия) и «Видеоролики» (фото- и видеоматериалы).

«Обучение неработающего населения осуществляется путем посещения ими раздела «Учебно-консультационный пункт» официального сайта и самостоятельного изучения учебно-методических материалов, – говорится в документе. – Обучение неработающего населения осуществляется круглогодично».

В частности, орловцев виртуально обучат порядку действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Обучат их и применению основных средств и способов защиты от аварийных химически опасных веществ, современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Программа предусматривает обучение пользованию индивидуальными и коллективными средствами защиты. Научат орловцев самостоятельно изготовлять простейшие средства защиты органов дыхания и кожи, оказывать помощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении электрическим шоком и тепловом ударе, защищать детей при ЧС.

ИА «Орелград»