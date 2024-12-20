В Орле будут защищать традиционные ценности

Для этого мэр Юрий Парахин создал специальный совет.

Мэр Юрий Парахин распорядился о создании Совета по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Новый коллегиальный орган будет действовать при администрации города Орла. Тем самым городские власти исполнили требования указа президента Владимира Путина от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Председателем совета назначен Сергей Никулин, заместитель мэра.

Членами совета стали председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Станислав Абакумов, атаман Орловского городского казачьего общества Николай Андреев, председатель городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Игорь Васюков, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Галина Глазова, иерей Максим Ерескин, председатель отдела по культуре Орловской епархии, и др.

Как следует из постановления мэра, новый совет является совещательным органом, созданным в целях выработки предложений по актуальным вопросам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, укрепления духовного единства народов, проживающих на территории города Орла. Он также будет отвечать за взаимодействие и координацию деятельности органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений и некоммерческих организаций в указанной сфере.

Совет будет участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и документов стратегического планирования, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей, будет проводить анализ ситуации – тенденций межнационального и межконфессионального согласия. Одной из его задач станет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения основных направлений государственной политики в сфере сохранения традиционных российских ценностей.

Для решения своих задач совет получил право запрашивать и получать от организаций, общественных объединений и некоммерческих организаций информацию по вопросам, относящимся к его компетенции, приглашать представителей указанных организаций на свои заседания. Кстати, заседания совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

ИА «Орелград»