Глава Центробанка России ответила на вопрос «Орёлграда»

Эльвира Набиуллина не видит альтернативы повышению ключевой ставки.

Пресс-конференция главы Центрального Банка России проходит в эти минуты. «Орёлград» стал одним из её участников.

Вопрос нашего журналиста звучал так: «Вы говорили, что высокая ключевая ставка начинает работать на снижение инфляции через три-шесть кварталов. Но повышать ключевую ставку стали больше года назад, три квартала уже давно прошли, да и шесть кварталов уже на исходе. Инфляция по-прежнему высокая. Если высокая ключевая ставка не поможет в борьбе с инфляцией, что тогда? У Банка России есть план «Б»?».

«Я убеждена, что ключевая ставка работает. Без её повышения инфляция была бы гораздо выше. Мы просчитывали альтернативные сценарии. Если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 22-го года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной — она была бы сильно выше 20%, возможно, выше 30%, так как сильно росли бы инфляционные ожидания и, главное, она продолжала бы быстро ускоряться», – ответила Набиуллина.

Далее глава ЦБ развила свою мысль. «Задача денежно-кредитной политики — не в том, чтобы снизить инфляцию любой ценой. Наша задача гораздо сложнее — замедлить рост спроса таким образом, чтобы это не мешало экономике наращивать свои производственные возможности, свой потенциал. Поэтому мы двигаемся постепенно, чтобы не навредить. И всякий раз всесторонне оцениваем влияние наших решений на экономику. И сейчас мы видим, что под влиянием ставки, под влиянием мер банковского регулирования, кредитование замедлилось уже во всех сегментах. Если такая динамика кредитования сохранится, то постепенно это отобразится и на спросе, и на инфляции».

«Нам, конечно же, всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее. Но экономика находится в неординарной ситуации. Множество факторов затрудняют влияние нашей ставки на ситуацию, и мы это понимаем. Поэтому наш план «Б» такой: ключевая ставка плюс терпение», – резюмировала Эльвира Набиуллина.

Отметим, что сегодня Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что соответствует текущему уровню. В июле, сентябре и октябре текущего года она повышалась (до 18%, 19% и 21% соответственно). Последнее снижение ставки произошло в сентябре 2022-го года.

ИА «Орелград»