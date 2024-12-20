В Орле торжественно открыли бюст Ильи Старинова

Его установили на улице Гуртьева.

Здесь, в здании №8, когда-то располагалось подразделение НКВД СССР, где служил знаменитый разведчик и диверсант. Сейчас здесь находится медицинская часть Управления МВД нашего региона.

Открытие бюста приурочили ко Дню работника органов безопасности. В церемонии участвовал начальник Управления ФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков, представители Главного управления Генерального штаба ВС РФ, спикер облсовета Леонид Музалевский, директор Президентской академии в Орле Павел Меркулов и другие почётные гости.

Установка бюста стала возможной благодаря инициативе совета ветеранов УФСБ России по Орловской области, а также региональных отделений Российского военно-исторического общества и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Монумент создали скульптор Валерий Михеев, заслуженный художник России, и архитектор Елена Михеева.

Ранее бюсты Старинова установили в Болхове, на малой родине защитника Отечества, и в Орловском муниципальном округе в посёлке Стрелецкий, где работала созданная им школа диверсантов. Также бюст воина размещён в одной из воинских частей специального назначения.

ИА «Орелград»