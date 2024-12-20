Сергей Лежнев встретит Новый год в СИЗО

Срок его ареста продлили до 24 февраля следующего года.

Такое решение вынес Советский районный суд Орла сегодня. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Отметим, что следователь ходатайствовал о продлении ареста до 24 марта, но суд удовлетворил требования лишь частично.

Как пояснило следствие, предстоит допросить большое количество граждан, имевших отношение к закупкам медицинского оборудования, а также провести выемки в значительном числе организаций. После этого обвинение предъявят в окончательной редакции.

Пока список претензий к Лежневу не изменился. Он официально обвиняется в хищении средств на ремонте мостов и закупке медицинского оборудования для областной больницы. Напомним, что ещё по двум криминальным эпизодам (о создании преступного сообщества и о мошенничестве с командировками на СВО) он пока проходит как подозреваемый, а не как обвиняемый.

На днях прокурор Орловской области Алексей Тимошин рассказал, что в деле Лежнева могут появиться новые обвинения и фигуранты. Недавно финансовые претензии к советнику Клычкова выросли.

ИА «Орелград»