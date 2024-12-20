Глазуновская ЦРБ задолжала подрядчику 102 тысячи

20.12.2024 | 13:33 Медицина, Новости

Фирма должна была оказывать услугу по сопровождению медицинской информационной системы.

Фото: ИА «Орелград»

Восстанавливать справедливость пришлось прокуратуре.

Коммерческая организация оказывала услуги поликлинике в рамках государственного контракта. При это каждый этап исполнения контракта принимался без замечаний. Однако оплата не производилась в установленные сроки.

В итоге образовалась задолженность примерно в 102 тысячи рублей. Это выявила прокуратура.

Орган наздора возбудил административное дело в отношении ответственного должностного лица Глазуновской центральной районной больницы. Известно, что ему назначили наказание.

Также прокуратура внесла представление главному врачу ЦРБ. К настоящему моменту задолженность погашена в полном объёме.

ИА «Орелград»


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