Глазуновская ЦРБ задолжала подрядчику 102 тысячи

Фирма должна была оказывать услугу по сопровождению медицинской информационной системы.

Восстанавливать справедливость пришлось прокуратуре.

Коммерческая организация оказывала услуги поликлинике в рамках государственного контракта. При это каждый этап исполнения контракта принимался без замечаний. Однако оплата не производилась в установленные сроки.

В итоге образовалась задолженность примерно в 102 тысячи рублей. Это выявила прокуратура.

Орган наздора возбудил административное дело в отношении ответственного должностного лица Глазуновской центральной районной больницы. Известно, что ему назначили наказание.

Также прокуратура внесла представление главному врачу ЦРБ. К настоящему моменту задолженность погашена в полном объёме.

ИА «Орелград»