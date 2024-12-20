Дело брата «Мамбы» передано в суд

20.12.2024 | 13:26 Криминал, Новости

Али Гусейнову предъявлены обвинения по двум статьям.

Фото: vk.com/club56875931

Напомним, речь идёт о брате бойца поп-ММА Мамеда Гусейнова.

Сам спортсмен тоже задержан — в связи с тем же криминальным эпизодом. Он имел место в Орле в августе этого года.

Согласно текущей версии, Гусейновы повздорили с посетителями одного из заведений общественного питания. Мамед ударил девушку, а Али атаковал парня, который вступился за орловчанку. Затем на вызов приехала сотрудница полиции, которую Мамед начал нецензурно оскорблять.

Дело Мамеда передали в суд в октябре. Он признал вину, но частично. Теперь очередь дошла и до Али.

Как сообщает орловское Управление Следственного комитета России, Али обвиняется не только по статье «хулиганство с применением насилия», но и по статье «уклонение от отбывания наказания».

Дело в том, что ранее мужчина был осуждён за мошенничество (на 3 года и 10 месяцев лишения свободы). В апреле текущего года он освободился от отбывания основной части наказания, однако должен был соблюдать определённые ограничения ещё год, но постоянно нарушал их. В частности, это касается правила о нахождении по месту жительства в определённое время суток.

Дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Орла.

ИА «Орелград»


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