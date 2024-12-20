Мэрию Орла обязали разгрести мусор

Суд постановил убрать нелегальную свалку на Матросова.
Свалка отходов находится у дома №56, на склоне оврага.
Орловская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушение и установила, что городская администрация не принимает мер к ликвидации свалки. В связи с этим в Советский районный суд было направлено обращение.
Требования прокуратуры удовлетворили. Теперь мэрии придётся заняться этим вопросом.
«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Орловской области районную больницу заставили расплатиться с подрядчиком.
ИА «Орелград»