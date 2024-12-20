На Орловщине открылись новые Семейные МФЦ

Они будут работать в Малоархангельском и Покровском районах.

МФЦ располагаются в городе Малоархангельске и посёлке Покровское на базе районных центров социального обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Теперь в нашем регионе насчитывается 7 семейных социальных центров, работающих по принципу «одного окна». С момента открытия в них обратились за помощью 32 тысячи орловцев.

Самый первый Семейный МФЦ на территории Орловской области заработал в 2021 году. Затем Орловщина стала одним из пилотных регионов, где началось развитие сети таких учреждений. За это время новые отделения открылись в Орле, Ливнах, Болхове, Мценском и Кромском районах.

Центры оказывают разнообразную социальную, юридическую и психологическую помощь семьям с детьми, молодым семьям, беременным женщинам. Также на их базе проходят различные мероприятия.

ИА «Орелград»