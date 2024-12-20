На Орловщине сняли с карантина около 300 свиней из Франции

20.12.2024 | 17:01 Новости, Экономика

Животные признаны клинически здоровыми.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Животные в количестве 291 головы находятся в Кромском районе. Это чистопородные племенные свиньи, ввезённые из Франции.

Так как ветеринары признали их здоровыми, «француженки» введены в основное стадо для дальнейшего содержания и разведения.

Всего с начала этого года из стран Европейского союза в наш регион ввезли 542 племенных свиньи, а также около 4,7 миллиона штук инкубационных куриных яиц.

ИА «Орелград»


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