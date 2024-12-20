На Орловщине сняли с карантина около 300 свиней из Франции

Животные признаны клинически здоровыми.
Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Животные в количестве 291 головы находятся в Кромском районе. Это чистопородные племенные свиньи, ввезённые из Франции.
Так как ветеринары признали их здоровыми, «француженки» введены в основное стадо для дальнейшего содержания и разведения.
Всего с начала этого года из стран Европейского союза в наш регион ввезли 542 племенных свиньи, а также около 4,7 миллиона штук инкубационных куриных яиц.
ИА «Орелград»