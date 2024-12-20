Орловец отсудил 126 тысяч за диван

Его права защитило Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, мужчина приобрёл мебель у индивидуального предпринимателя. Он заплатил деньги, но так и не получил товар.

Орловец пожаловался в Роспотребнадзор, а Управление обратилось в суд. Дело рассмотрел мировой судья участка №4 Орловского района. Решение вынесли в пользу ведомства и потребителя.

С индивидуального предпринимателя взыскали стоимость дивана, компенсацию морального вреда, а также штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке. Теперь орловец должен получить от ИП 126 тысяч 700 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»