Орловец отсудил 126 тысяч за диван

20.12.2024 | 17:10 Закон и порядок, Новости

Его права защитило Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как рассказали в ведомстве, мужчина приобрёл мебель у индивидуального предпринимателя. Он заплатил деньги, но так и не получил товар.

Орловец пожаловался в Роспотребнадзор, а Управление обратилось в суд. Дело рассмотрел мировой судья участка №4 Орловского района. Решение вынесли в пользу ведомства и потребителя.

С индивидуального предпринимателя взыскали стоимость дивана, компенсацию морального вреда, а также штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке. Теперь орловец должен получить от ИП 126 тысяч 700 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»


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