Около 6000 орловцев не имеют полного рабочего дня

В Орловской области подсчитали неполную занятость.

Как сообщает Орелстат, в третьем квартале 2024 года 3,7 процента списочной численности работников организаций Орловской области работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем. Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,2 процента списочной численности работников. Отметим, что данные приведены без учета представителей малого предпринимательства.

По подсчетам статистиков, неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем в третьем квартале текущего года работали 5913 человек. Интересно, что никто не потерял полное рабочее время исключительно по инициативе работодателя. В разрезе отраслей хуже всего складывается ситуация в области информации и связи – в этой отрасли в режиме неполного рабочего дня в третьем квартале трудились 1265 человек. Далее следуют: транспортировка и хранение – 1160 человек, деятельность почтовой связи и курьерская деятельность – 1112 человек, образование – 784 человека.

Стоит отметить, что в сфере почтовой связи и курьерской деятельности в режиме неполной занятости трудятся 54,4 процента списочного состава работников, в сфере гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания – 33,4 процента, в сфере информации и связи – 21 процент, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 11,7 процента, в сфере транспортировки и хранения – 11,5 процента, в сфере административной деятельности – 10,7 процента.

Кроме того, в третьем квартале 2024 года 4614 человек, или 16,8 процента от среднесписочной численности, имели отпуска без сохранения заработной платы, оформленные по заявлениям самих работников. Больше всего таких отпускников – 1560 человек – зарегистрировано в сфере розничной и оптовой торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. Еще 192 человека, или 0,7 процента среднесписочной численности, находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

ИА «Орелград»