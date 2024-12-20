У «Дорожной службы» появятся объявленные акции

Изменения в условия приватизации ГУПа внес губернатор Андрей Клычков.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в распоряжение правительства региона о приватизации государственного унитарного предприятия Орловской области «Дорожная служба». Принято оно было 31 октября 2024 года. Новым распоряжением губернатор уточняет некоторые условия приватизации, которая пройдет путем преобразования ГУП ОО «Дорожная служба» в акционерное общество «Дорожная служба». В частности, уставный капитал нового АО будет немного увеличен.

Изначально он должен был составить 982 631 000 рублей и состоять из 982 631 именной обыкновенной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Но в соответствии с внесенными изменениями уставный капитал АО «Дорожная служба» был увеличен до 983 679 000. Таким образом, акций будет выпущено 983 679 штук, их номинальная стоимость по-прежнему равна 1000 каждая.

Способ размещения обыкновенных акций – приобретение их Орловской областью, являющейся собственником имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за указанным государственным унитарным предприятием. Но есть и важный нюанс. Еще одна внесенная губернатором поправка гласит, что новое акционерное общество имеет право разместить дополнительно к уже размещенным акциям 500 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Это будут так называемые объявленные акции, каждая из которых после их размещения даст владельцу те же права, что и размещенные обыкновенные акции общества.

Ранее губернатор поручил директору ГУП ОО «Дорожная служба» утвердить и подписать решение о выпуске акций АО «Дорожная служба» и документ, содержащий условия размещения акций, с размещением всех акций единственному учредителю – Орловской области в лице департамента государственного имущества и земельных отношений; осуществить юридические действия по государственной регистрации АО «Дорожная служба»; организовать ведение реестра акционеров общества с указанием Орловской области в лице департамента государственного имущества и земельных отношений единственным владельцем всех акций первого выпуска.

ИА «Орелград»