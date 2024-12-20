В Орловской области выбрали лучшую библиотеку для осужденных

Исправительные учреждения приняли участие в смотре-конкурсе.

В Орле подвели итоги смотра-конкурса на лучшую библиотеку среди исправительных учреждений. Как сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, лучшей признана библиотека исправительной колонии № 5 общего режима, расположенной в поселке городского типа Нарышкино. Второе место в конкурсе жюри присудило библиотеке женской исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Шахово, третье место – библиотеке колонии-поселения № 3, также расположенной в Шахово.

«Оборудование и оформление библиотек оценивалось по нескольким критериям, – уточнили в Управлении ФСИН. – Члены жюри особо уделяли внимание объему библиотечного фонда, наличию русской и зарубежной классической литературы, подшивкам газет и журналов, оформлению выставочного пространства в читальном зале, отдельно оценивали работу по организации публичных чтений и читательских конференций для осужденных».

В ведомстве добавили, что смотр-конкурс проводится в регионе ежегодно с целью повышения эффективности работы библиотек. Последние играют важную роль в воспитательном процессе осужденных, а также в «организации их полезной занятости в свободное от работы и учебы время». Собственная библиотека имеется в каждом исправительном учреждении Орловской области. По оценкам УФСИН, их совокупный фонд насчитывает более 52 000 единиц различных изданий, в том числе художественную, юридическую, религиозную, историческую, справочную и научную литературу.

Среди книг широко представлена историческая литература, энциклопедии, различные академические издания, русская и зарубежная классика, произведения современных авторов, юридическая и религиозная литература. Все книги пользуются большой популярностью среди осужденных, но имеются и свои лидеры. Так, ранее сообщалось, что в орловском СИЗО-1, например, самыми читаемыми авторами являются Федор Достоевский, Александр Пушкин и Лев Толстой, спросом пользуются и приключенческие романы Александра Дюма, и поэзия Сергея Есенина.

«Вся печатная продукция, которая пополняет библиотечный фронд исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы региона, проходит обязательную комиссионную проверку на предмет выявления изданий, включенных в федеральный список экстремистских материалов», – подчеркнули в пресс-службе УФСИН.

ИА «Орелград»