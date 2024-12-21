КСП предписала властям Нарышкино устранить нарушения

Представление внесено в адрес главы администрации поселка.

Контрольно-счетная палата Орловской области внесла представление в адрес главы администрации поселка городского типа Нарышкино Урицкого района, содержащее требования об устранении выявленных нарушений. Ранее КСП провела проверку эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

В ходе контрольного мероприятия аудиторы выяснили, что подрядчиком – индивидуальным предпринимателем, в нарушение условий муниципальных контрактов работы на объектах были завершены с нарушением срока от 16 до 28 дней. Кроме того, предприниматель предоставил обеспечение гарантийных обязательств в объеме, не соответствующем условиям контракта.

В нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком не были направлены в адрес подрядчика требования об уплате неустойки за нарушение срока окончания работ на объектах. Сумму потенциальной пени аудиторы оценили в 56,1 тысячи рублей.

Из отчета КСП также следует, что работы по подготовке почвы для устройства газона и посева травы стоимостью 192 тысячи рублей были выполнены с нарушением свода строительных правил. В нарушение части 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования» администрацией поселка городского типа Нарышкино не проводится.

ИА «Орелград»